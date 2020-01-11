Харьковчанку задержали за разбойное нападение на иностранку на ХТЗ

Полицейские задержали харьковчанку за разбойное нападение на иностранную студентку на ХТЗ.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 10 января около 16:50 в подъезде дома по улице Владислава Зубенко злоумышленница, используя баллончик «Антистатик» и угрожая ножом, нанесла телесные повреждения гражданке КНР и пыталась завладеть ее сумкой.

Об этом в полицию сообщила соседка 31-летней потерпевшей.

В совершении разбоя полиция разоблачила 39-летнюю безработную харьковчанку. Ее задержали.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнице грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас задержанная содержится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления.