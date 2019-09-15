ХарьковПрайд завершился: между противниками Марша равенства и полицией произошли столкновения (видео)

ХарьковПрайд, который проходил сегодня в центре города, завершился, хотя не обошлось без стычек с полицией.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
Также в соцсетях было обнародовано видео, на котором видно, как одного из участников KharkivPride преследуют, а затем бьют несколько парней.
Кроме того, противники марша устроили стычки и с правоохранителями, которые обеспечивали порядок.
После проведения марша большинство участников KharkivPride разъехались на метро и специальных автобусах.
Некоторых из тех, кто решил пойти пешком, встретили и избили противники марша.