 

ХарьковПрайд завершился: между противниками Марша равенства и полицией произошли столкновения (видео)

15 сентября 2019 г. 16:36
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ХарьковПрайд, который проходил сегодня в центре города, завершился, хотя не обошлось без стычек с полицией.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также в соцсетях было обнародовано видео, на котором видно, как одного из участников KharkivPride преследуют, а затем бьют несколько парней.

Кроме того, противники марша устроили стычки и с правоохранителями, которые обеспечивали порядок.

После проведения марша большинство участников KharkivPride разъехались на метро и специальных автобусах. 

Некоторых из тех, кто решил пойти пешком, встретили и избили противники марша.

 

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