Харьковщина обеднела на полтысячи деревьев, а казна страны - на 5,5 миллионов гривен

Незаконно срубили 475 деревьев, продали и нанесли государству ущерб на более чем пять с половиной миллионов гривен. Прокуратура области совместно с СБУ, Государственным бюро расследований и экологической инспекцией проводят массовые проверки в лесных угодьях области после рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в июле. Тогда гарант приказал правоохранителям разоблачить всех черных лесорубов на Харьковщине.

В результате одной из таких проверок в государственном предприятии «Балаклейское лесное хозяйство» была разоблачена схема масштабного хищения государственных лесных ресурсов и сообщено о подозрении 11 должностным лицам данного лесхоза.

По словам заместителя прокурора Харьковской области Сергея Шевцова, руководитель лесхоза организовал механизм и реализацию оптовых партий деревьев ценных пород. К такой противоправной деятельности он привлек и своих подчиненных, а чтобы нелегально сбывать древесину - в отчетную документацию вносились недостоверные сведения о ее количестве и санитарном состоянии.

Сергей Шевцов, заместитель прокурора Харьковской области

Наприклад, зазначалося у квитку, у порубочному квитку, що необхідно вирубати там 50 дерев, фактично зрубувалося 100. В ході досудового розслідування були оглянуті вказанні земельні ділянки лісові, де вказанні дерева знаходилися. Була виявлена ця розбіжність.

Следствие устанавливает лица, которым, собственно, и была перепродана указанная древесина, чтобы ее изьять и наложить арест. У всех фигурантов уголовного производства были проведены обыски на рабочих местах и дома. Именно дома у должностных лиц было найдено кучу налички, источники происхождения которой и, собственно, сумму - устанавливают.

Сергей Шевцов, заместитель прокурора Харьковской области

Серед фігурантів це, серед підозрюваних - це директор вказаного підприємства, майстри лісу та лісничі. На сьогоднішній день вирішується питання про відсторонення вказаних службових осіб від займаної посади та обрання їм запобіжного заходу. Прокуратура буде наполягати на триманні під вартою.

Если вину должностных лиц докажут в суде, им грозит провести за решеткой от 3 до 12 лет за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением Уголовного кодекса Украины.