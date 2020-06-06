Харьковская полицейская содействовала уходу от ответственности водителей, которые управляли авто в нетрезвом состоянии

Сообщено о подозрении старшему инспектору отдела сопровождения интегрированной информационно-поисковой системы Управление информационно-аналитической поддержки ГУНП в Харьковской области по факту несанкционированного изменения информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях, совершенной лицом, имеющим право доступа к ней, совершенной повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 362 УК Украины).



По информации начальника отдела прокуратуры области Александра Цимбалистенка, установлено, что в ноябре 2018 сотрудница полиции, имея доступ к «Информационному порталу Нацполиции Украины», по предварительному сговору с коллегой, несанкционированно изменила информацию, которая обрабатывается в этом программном комплексе.



Женщина, используя личный пароль и логин входа в программу, безосновательно и неправомерно разблокировала доступ 5-ти пользователям к подсистеме «Админпрактика». В дальнейшем были внесены изменения относительно виновности гражданина в управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП) - данные о принятом решении по указанному административному правонарушению по признанию виновной изменено на закрытие административного производства на основании п. 7 ч. 1 ст. 247 КУоАП (окончание на момент рассмотрения дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса).



Таким образом полицейская содействовала уходу от ответственности водителю, который совершил указанное административное правонарушение.



Продолжается сбор доказательств для сообщения о подозрении другим соучастникам преступления. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Досудебное расследование продолжается.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.