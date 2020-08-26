Харьковские медики спасли жизнь мужчины, у которого остановилось сердце

26 августа 2020 г. 17:19
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Сегодня, 26 августа, в 10:35 в службу "103" поступил вызов. Помощь требовалась к жителю пгт Ковшаровка Купянского района, которому стало плохо. Как сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи, на вызов прибыла бригада ЭМП №2307.

Медики выяснили, что у 65-летнего мужчины произошла внезапная остановка сердца. Они сразу начали проведение реанимационных мероприятий. Благодаря профессиональным действиям медиков, сердце и дыхание мужчины удалось "запустить", после чего его госпитализировали в медицинское учреждение.

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