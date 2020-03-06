В Харькове патрульные спасли девушку, которая хотела прыгнуть с моста (видео)

06 марта 2020 г. 11:35
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Харьковские патрульные спасли девушку, которая хотела прыгнуть с моста.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, во время патрулирования полицейские заметили трех молодых людей на мосту.

Одна девушка стояла за перилами и намеревалась прыгнуть, двое других уговаривали её этого не делать.

На место также приехал экипаж роты ТОР.

«Два экипажа действовали совместно и согласованно. Патрульным Радион Муравьеву и Екатерине Нужненко удалось найти нужные слова, отвлечь внимание девушки и начать диалог.

В момент, когда удалось подойти максимально близко, патрульный Короткоручко Дмитрий схватил девушку и совместно с другими патрульными перетащил ее через перила на мост», - рассказали в полиции.

Как отмечается, затем спасенную девушку пeрeдали медикам скорой мeдицинской помощи.

 

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