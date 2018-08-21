Харьковские пограничники не выпустили из Украины женщину, которую искала полиция

Накануне, в пункт пропуска «Пески», прибыла 38-летняя гражданка Украины. Она, в пешем порядке направлялся в Россию, рассказывают в Госпогранслужбе. Во время проверки документов, правоохранители установили, что женщина разыскивается правоохранительными органами по подозрению в совершении уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 185 Уголовного кодекса Украины - «Кража».

Сейчас женщину задержали и впоследствии передали сотрудникам Национальной полиции.