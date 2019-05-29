Харьковские пограничники разоблачили международный канал незаконной миграции

29 мая 2019 г. 15:31
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Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, с начала прошлого года продолжается разработка преступной группировки в составе выходцев из Таджикистана, Туркмении, Грузии и Азербайджана, причастных к организации транзитного канала незаконной миграции граждан.

Так, граждан Вьетнама, Бангладеш, Афганистана, Сомали, Пакистана, Непала и других стран переправляли на территорию России и дальше к украинско-венгерской и украинско-польской границе. По состоянию на май этого года задокументировано 11 эпизодов противоправной деятельности при участии 22 человек, действовавших на территории Луганской, Харьковской и Одесской областей, а также и в Киеве. Кроме того, задержаны 49 незаконных мигрантов.

Трем основным организаторам сообщили о подозрении, одного из них привлекли к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

В результате многочисленных обысков, в частности, в помещениях, где содержались незаконные мигранты, в местах проживания организаторов и пособников, обнаружили и изъяли иностранную валюту, банковские карты, авто и средства связи.

Также, 24 мая проведены обыски частных домов отдельных жителей Луганской области, причастных к незаконной переправке через государственную границу Украины граждан Вьетнама и Афганистана.

28 мая гражданину Украины, который обеспечивал функционирование канала незаконной миграции, а также украинке, которая выполняла роль наблюдателя за действиями пограничных нарядов и содержания незаконных мигрантов в собственном доме после их незаконной переправки через государственную границу из России в Украину, было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины. 

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