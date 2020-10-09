Харьковские полицейские провели рейд по пресечению продажи алкоголя несовершеннолетним

"Ответственность начинается с меня»

Под таким лозунгом в рейд отправились патрульные полицейские и инспекторы отдела ювенальной превенции. Все для того, чтобы напомнить продавцам о запрете реализации табачных изделий и алкоголя несовершеннолетним.

Размещаем информационную наклейку на магазине, который осуществляет продажу алкогольных напитков

Уверяют, что покупают для старших, показывают студенческое удостоверение или права на мотоцикл, которые выдают в 16 лет. И это еще не все хитрости, на которые идут школьники, чтобы получить спиртное или сигареты, говорит Елена. Поэтому к работе полицейских относится положительно.

Елена, продавец

Я очень злая тётя. Некоторые заходят, увидят, что я на смене и выходят. Положительно. У меня у самой двое мальчишек, положительно. Не хотела, чтоб моим детям продавали сигареты или алкоголь

Татьяна работает продавщицей в магазине на Холодной горе. Рассказывает, чаще всего несовершеннолетние просят продать им сигареты поштучно или алкоголь. В ответ, уверяет, получают отказ.

Татьяна, продавец

За неделю 2-3 человека попадаются такие, что нету документа, забыл. А мы реально видим, что это ребенок пришел. Бывают такие случаи, что мы видим, что он выглядит на 17 лет, а он достает паспорт - и ему 26. Я говорю, извините, вы не выглядите на свой возраст. Бывает реально малыш, вот голос такой нежный, маленький. Видно, что он такой маленький пришел, в школу в 7-й класс ходит и просит сигареты

Полицейские напоминают продавцам, что за продажу алкогольных напитков или табачных изделий предусмотрен немалый штраф.

Артем Лихоманов, инспектор отдела связей с общественностью УПП в Харьк.обл.

Якщо це вперше. За це відповідальність від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів. Це від 1 700 до 6 800 гривень. Якщо протягом року продавець повторює свою протиправну діяльність, то штраф може сягнути 17 тис гривень

Хотя такие мероприятия проводятся постоянно, возможности поставить у каждого магазина сотрудника полиции - нет, говорят правоохранители.

Александр Сало, инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьк.обл.

У кожного є свої діти, у кожного є племінники в даному випадку, небайдужі громадяни повинні робити зауваження як особі, яка придбає такі алкогольні напої, так і особі, яка здійснює продаж. Кожний свідомий громадянин повинен бути відповідальним до таких фактів, що надасть змогу зменшити факти отруєння дітей алкогольним напоями

Только по официальным данным с начала года в состоянии острого алкогольного опьянения в больницы региона попали более сотни детей.