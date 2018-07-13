Харьковские полицейские разыскивают преступника (фото)

13 июля 2018 г. 12:06
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За совершение преступлений харьковские правоохранители разыскивают Люсьена Гордина, 1977 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 cт.296 (хулиганство) и ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в Холодногорский отдел полиции по телефонам: (057) 712-50-22, 102 или другим удобным способом.

 

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