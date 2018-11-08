Харьковские полицейские вернули 15-летнюю девочку домой

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области, 7 ноября в полицию обратилась 60-летняя жительница поселка Новая Водолага. Женщина рассказала, что 5 ноября ушла из дому и не вернулась ее 15-летняя внучка. При этом, мобильный телефон девочки был выключен. Оказалось, накануне между бабушкой и внучкой возникла ссора из-за того, что девочка не ходит в учебное заведение.

Раньше девочка-подросток исчезала на один день, но всегда возвращалась.Полицейские оперативно установили местонахождение девушки. Она была у знакомых в Харькове. Правоохранители выехали по указанному адресу и обнаружили беглянку там.

Работник сектора ювенальной превенции Нововодолажского ОП провел с подростком профилактическую беседу, а в отношении бабушки составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.