Харьковские полицейские задержали сутенершу, "сотрудничавшую" с Турцией

Как сообщили в ГУ НП в Харьковской области, злоумышленницей оказалась 41-летняя жительница города Антрацита Луганской области.

Межведомственная группа в составе полицейских Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области задержала организатора 20 января на территории международного аэропорта «Харьков».

Установлено, что женщина организовала в Харькове поиск, подбор и вербовку молодых женщин для дальнейшего их перемещения в Республику Турция с целью сексуальной эксплуатации.

С октября 2019 правонарушительница подыскала и завербовала 7 жительниц города, которые находились в уязвимом состоянии по личным обстоятельствам.

20 января злоумышленница пыталась переправить на самолете 4 завербованных девушек в возрасте от 22 до 26 лет в город Стамбул, во время чего была задержана правоохранителями.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время злоумышленница находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.