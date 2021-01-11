Харьковские пожарные вынесли из горящей квартиры 92-летнюю бабушку

11 января 2021 г. 10:21
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Сегодня ночью на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме, что находится по адресу ул. Сумская, 77/79.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия подразделений в одной из комнат квартиры на третьем этаже горели домашние вещи. Огонь также перекинулся и на коридор. Площадь пожара составляла около 15 кв.м.

Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили ее хозяйку 1928 года рождения. Старушку вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. Она получила незначительные ожоги и отравление угарным газом. Сейчас женщина находится на лечении в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Пожар был оперативно ликвидирован, причина его возникновения и ущерб устанавливаются.

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