Харьковские правоохранители освободили семь человек, которых незаконно удерживали в так называемом реабилитационном центре

17 августа 2020 г. 15:08
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В Харькове за незаконное лишение свободы людей задержали жителя Днепропетровской области.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, с января текущего года пострадавших незаконно удерживали в реабилитационном центре, применяя физическую силу и заставляя принимать неизвестные лекарства.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 9 паспортов граждан Украины, 7 мобильных телефонов, банковские карточки, ноутбук, денежные средства в сумме 6400 гривен, одежду.

Руководитель центра задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

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