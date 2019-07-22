 

Харьковские спасатели задержали мужчину, подозреваемого в нападении на девушку на кладбище (видео)

22 июля 2019 г. 17:49
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Сегодня, 22 июля, на харьковском кладбище № 3, которое находится на улице Спортивной, неизвестный мужчина напал на девушку.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Злоумышленника задержали, и соответствующее видео момента его задержания было также опубликовано в соцсетях.

По информации пользователей соцсетей, злоумышленник ударил жертву по голове, схватил и потянул. Девушка начала громко кричать, тем самым обратив на себе внимание.

Злоумышленник испугался и пытался убежать, однако пожарные из 5-й пожарной части задержали его и сдали полицейским 

Харьковские спасатели, которые задержали нападавшего, рассказали подробности происшествия.

Как рассказал помощник начальника ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, один из пожарных вышел во двор и услышал со стороны кладбища, которое примыкает к территории пожарной части №5 пронзительный женский крик.

Парень пошел посмотреть, что происходит, и в этот момент он увидел, как через забор на территорию пожарной части со стороны кладбища перелазит неизвестный мужчина. Пожарный попытался его остановить, однако тот вырвался и убежал во дворы.

«Спасатели бросились догонять неизвестного и по дороге встретили парня на скутере, который рассказал, что видел молодого человека, похожего по описанию, который просил увезти его куда-нибудь и чуть не отнял скутер. В итоге наши сотрудники злоумышленника задержали и передали полиции», - рассказал Лупандин.

Пострадавшей девушке к пожарной части вызвали «скорую». После осмотра медики все же увезли ее в больницу.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.

 

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