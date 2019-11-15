Харьковские врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрывах в Балаклее

15 ноября 2019 г. 17:43
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Харьковские медики сообщили о состоянии пострадавших при взрывах на арсенале в Балаклее, которыъх доставили в Харьковсккую больницу скорой и неотложной помощи.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА – трое доставленных в Харьков пострадавших - мужчины от 20 до 30 лет.

У одного - ожог до 60% и перелом руки, у второго - ожог до 20%, у третьего пока зафиксированы переломы.

Сейчас идёт обследование поступивших и оказание им медицинской помощи.

Напомним, По информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, сегодня в Балаклее военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, во время которой произошел взрыв.

Как сообщалось, двое саперов погибли от ранений, несовместимых с жизнью, четверо - пострадали.

 

 

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