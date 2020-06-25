Харьковским медикам передали санитарные машины

147 заборов биоматериала на выявление коронавируса с начала июня сделали медики Городской поликлиники №24. Это довольно много, говорит главный врач учреждения Максим Бабак. Медучреждение обслуживает 2 района - Новобаварский и Холодногорский с населением в около 120 000 человек.

Максим Бабак, главный врач Городской поликлиники №24

У нас в автопарке есть “УАЗ”и ГАЗель. Мы этими машинами пользовались, их было сложнее обрабатывать, потому что они больше. У них был в разы больше расход топлива. Если в среднем эта машина будет расходовать 6-7 литров на 100 километров, УАЗ расходовал 20-22 литра бензина на 100 километров

Сегодня харьковским врачам передали в работу санитарные машины марки Рено. Это 10 автомобилей, закупленных за средства бюджета. Стоимость одной чуть больше трехсот тысяч гривен. Ими будут пользоваться медики, по одной машине на район, и две для крупнейшего Московского - в детскую и взрослую поликлиники.

Юрий Сороколат, нач.Департаменту здравоохранения ХГС

Для того, чтобы не разносилась инфекция по городу, чтоб никто не ездил по городу, не искал поликлинику, где можно сдать исследования. Врач вызывает бригаду к месту. Бригада приезжает, делает забор, отправляет и в зависимости от полученного результата, в дальнейшем принимается решение

Машина не будет перевозить больных коронавирус. Система будет работать так - если пациент испытывает симптомы коронавируса, вернулся из-за границы или общался с инфиковинимы на Ковид, он звонит терапевту, с которым подписана декларация, тот принимает решение и при необходимости формирует заявку для выезда бригады, в состав которой входит медработник и водитель . Их разделяет перегородка в машине между передним и задним сиденьем. Биоматериалы будут доставлять в Областной лабораторный центр.

Виктория,, врач-инфекционист Городской поликлиники №25

Во-первых изолирован водитель, он отдельно сидит от врача, уменьшаются риски инфицирования и машина довольно таки удобная

После каждого выезда медик должен снять средства индивидуальной защиты, после чего поместить их в специальный контейнер. Также по возвращении в медучреждение будет осуществляться обработка автомобиля. Несмотря на то, что с начала пандемии, в городе показатели плохие и коронавирус подхватило чуть больше тысячи трехсот харьковчан, мэр утверждает, ситуация спокойная. Хотя признает проблему с медиками.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

В городе у нас пока все слава богу спокойно, но мы же понимаем, что в Харьков приезжает много гостей и не только с близлежащих территорий Харьковской области, но и с других регионов. Ну а то что касается нехватки врачей, есть такая проблема, это что связано с анестезиологами и вообще с врачами

Начнут работать на маршрутах машины для забора биоматериала у горожан после процедуры регистрации.