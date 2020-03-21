Харьковским заключенным доставляли наркотики прямо в колонию

Служба безопасности Украины блокировала систематический сбыт наркотических средств среди заключенных Государственного учреждения «Диканевская исправительная колония № 12» в Харьковской области.

Как сообщил Начальник пресс-центра в управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Fаcebook, командир одного из подразделений уголовно-исполнительной учреждения наладил поставки марихуаны осужденным. Используя свое служебное положение, чиновник беспрепятственно заносил наркотики на территорию режимного объекта. За различные суммы денег фигурант реализовывал товар заключенным.

Сотрудниками СБУ задокументировали факт сбыта должностным марихуаны и таблетки психотропного вещества. Правоохранители задержали командира подразделения исправительной колонии по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после передачи осужденному наркотиков.