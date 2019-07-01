 

Харьковский апелляционный суд обокрали

01 июля 2019 г. 11:45
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Харьковский апелляционный суд ограбили.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 1 июля в 8:30 в полицию от 40-летнего гражданина поступило сообщение о том, что ночью неизвестные путем демонтажа металлических решеток на окне первого этажа проникли в один из кабинетов Харьковского апелляционного суда и завладели двумя системными блоками. 

Как сообщили в пресс-службе суда, неизвестные проникли  в кабинет сотрудников отдела обеспечения рассмотрения обращений граждан.

В ходе выезда следственно-оперативной группы полиции на место происшествия установлено, что в кабинете нарушена обстановка. 

Из кабинета работников суда исчезли 2 системных блока, блок бесперебойного питания и флэш-накопитель.  

По данным суда, на пропавшем оснащении находилась служебная информация об обращениях граждан в суд в рамках Закона Украины «Об обращениях граждан» и Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Сумма убытков выясняется.  

Отдел обращений граждан работает в обычном режиме, отметили в пресс-службе суда.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства. 

 

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