Харьковский бизнесмен хотел завладеть имуществом госпредприятия

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала противоправную сделку по завладению имуществом государственного предприятия "Харьковский электромеханический завод".

Как сообщает руководитель пресс-центра УСБУ Владислав Абдула на своей странице в Facebook, оперативники СБУ установили, что директор одной из местных коммерческих структур пытался создать искусственную задолженность госпредприятия перед своей компанией. Чтобы признать завод должником в судебном порядке, злоумышленник предоставил недостоверные данные о якобы невозврата имущества заводом. На самом деле имущество, которое якобы передавалось госпредприятию на хранение, уже было продано коммерсантом.

В результате сделки, бизнесмен получил судебное решение, которым госпредприятие обязывалось возместить ему фейковые убытки в сумме почти 2 миллиона гривен. Он сразу обратился в исполнительную службу для принудительного исполнения решения. Затем коммерсант планировал инициировать процедуру банкротства госпредприятия. Бизнесмен собирался через собственные коррупционные связи обеспечить назначение подконтрольного лица арбитражным управляющим завода, а в дальнейшем распродать имущество госпредприятия по заниженным ценам.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства коммерсанту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.