Харьковский блокбастер: как пьяные пассажиры "взяли в заложники" таксиста и убегали от полиции

Все выглядело как настоящий голливудский блокбастер. Трое мужчин сели в такси и вместо того, чтобы назвать адрес, приставили водителю к горлу нож и заставили его возить их по городу. Чтобы спастись, водитель решил привлечь внимание полицейских. Для этого он стал грубо нарушать правила дорожного движения.

Вскоре за автомобилем уже гнались сразу пять патрульных экипажей. Заблокировать «Ford» копам удалось на Клочковской возле клуба «Місто».

Елена Соболевская, старший инспектор отдела коммуникации полиции Харьковской области

Екіпаж патрульної поліції побачив автомобіль «Форд», який проїхав на червоний сигнал світлофору. Після зупинки автомобіля 57-річний водій вибіг з автівки та повідомив патрульним, що пасажири погрожують йому фізичною розправою. З авто вийшло троє невідомих з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Один из задержанных сопротивлялся, ругался и даже бросился на полицейского. Ногой ударил патрульное авто и пытался скрыться. Полицейский, задерживая злоумышленника, травмировал руку, и ему понадобилась помощь врачей.

Городские таксисты признаются, что фактически они не знают, что делать в подобных ситуациях. Одни - шутят:

Владимир, таксист

- От, это оружие, тільки будем не цим, а оцим бить.

- Все, крім молотка більше нічого немає?

- Немає.

Другие говорят, что у них на планшетах есть программа, где, нажав кнопку, можно сообщить об опасности. Также у них есть свои кодовые слова, которые оператору или другим водителям сообщат о чрезвычайной ситуации.

Дмитрий, таксист

Есть "зелка", которая – ну, там все таксисты, все водители между собой общаются, и туда чаще всего есть чат: или кто-то поломался - туда все вызывают. И ребята, кто поближе, тот приезжает, помогает. Таких ситуаций не было, было такое, что пассажиры просто убегали.

Между тем, в полиции по факту ночных событий открыто уголовное производство: угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Что же касается угроз таксисту, то дело пока не открыли, потому что факт реальной угрозы не был установлен. Все обстоятельства сейчас выясняются.