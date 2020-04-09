Харьковский фермер нанес ущерб на 65 млн незаконной добычей песка

Фермер незаконно копал песок в Волчанском районе, а затем продавал. Мужчина за несколько месяцев прошлого года создал два карьера средней глубиной 6,5 метров и 4, чем разрушил земельные участки, что вызвало ухудшение экологической ситуации и потери плодородия почвы, рассказывают в полиции.

Анастасия Хапилина, ст. следователь следственного управления ГУНП в Харьковской области

Який всупереч вимогам земельного кодексу України без спеціального дозволу на видобуток корисних копалин в період з липня по листопад 2019 року організував на території селища Шестаково Вовчанського району Харківської області незаконний видобуток надр.

По заключению инженерно-экологической и судебно-экономической экспертизы, такая несанкционированная добыча песка нанесла государству ущерб на более чем 65000000 гривен.

Александр Облапенко, ст. оперуполномоченный УСР ДВР НПУ

За результатами спільної роботи з детективами слідчого управління Харківської області вказаній особі повідомлено про підозру за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України. За кваліфікуючою ознакою спричинення тяжких наслідків шкоди довкіллю та матеріальної шкоди в розмірі 65 мільйонів гривень. Що є першим прецедентом в практиці правоохоронних органів.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит провести за решеткой от 5 до 8 лет.