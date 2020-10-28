Харьковский футболист устроил тройное ДТП и получил протокол за нетрезвое вождение

Сегодня ночью около 01:30 в районе пересечения проспекта Льва Ландау с улицей Танкопия водитель Audi А4 снес ремонтное ограждение и допустил столкновение с микроавтобусом Газель, BMW 320 и еще одним легковым авто.

По словам очевидцев, автомобилем Audi управлял футболист харьковской команды «Металлист 1925». Видео прохождения водителем Audi теста на алкоголь с помощью «драгера» было опубликовано в соцсетях. Результат 1.85 промилле алкоголя в крови.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, пострадавших в результате столкновения нет.

По данным полиции, водитель Audi нарушил пункты 12.1 и 13.1 ПДД Украины, за что получил протокол по ст.124 КУоАП. А за управление транспортным средством в нетрезвом виде патрульные выписали спортсмену протокол по 130-й статье.