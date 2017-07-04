Харьковский «Металлист-1925» наказал своих фанатов: им запрещено посещать следующие матчи

Руководство клуба запретило группировкам "ультрас" посещать следующие три домашние и три выездные игры команды.

Харьковский клуб второй лиги "Металлист-1925" провел внутреннее расследование инцидента с беспорядками во время финала чемпионата Украины среди аматоров против команды "Агробизнес" (0:4).

На вчерашнем заседании в Киеве все материалы внутреннего расследования и предложения были переданы Комитету ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований, а также специальной группе, созданной для расследования инцидента, сообщает официальный сайт клуба.

В результате "Металлист-1925" не будет пропускать любые группировки болельщиков «ультрас» на три ближайших домашних матча. Также харьковчане хотят договориться с дирекцией стадиона "Металлист" о закрытии фанатских секторов на эти игры, за исключением гостевых трибун.

При этом "Металлист-1925" не повезет своих фанатов и на три календарных гостевых матча второй лиги и Кубка Украины.

Условно клуб наказал своих ультрас на срок до 1 декабря 2017 года. Если же они нарушат запрет посещения стадионов, то срок из условного превратится в реальный.

Также "Металлист-1925" продолжит расследование по выявлению лиц, виновных в беспорядках на НСК "Олимпийский". По его результатам к виновникам будут применены дисциплинарные санкции, а в случае необходимости клуб готов обратиться в суд.

Напомним, 19 июня фанаты "ультрас" харьковского клуба сорвали матч своей команды против "Агробизнеса". Фанаты выбежали на беговые дорожки и поле "Олимпийского" и стали бить фанатов команды соперника. Спустя несколько минут ультрас направились в сторону центральной трибуны НСК "Олимпийский" бить собравшихся там болельщиков. После этого хулиганы беспрепятственно покинули стадион. Интересно, что за всем случившимся наблюдал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Позже фанаты харьковчан принесли "Агробизнесу" извинение за свое поведение. "Металлист-1925" был допущен во вторую лигу. В 1-м туре нового сезона команда Александра Призетко должна сыграть против новосозданного "Днепра-1".