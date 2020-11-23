Харьковский плиточный завод незаконно поставлял керамику в Крым

23 ноября 2020 г. 15:31
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Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему поставок продукции Харьковского плиточного завода в Крым. 

Как сообщили в пресс-службе СБУ, установлено, что по незаконному механизму товары в соответствии с внешнеэкономическими контрактами поставляли в адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ. Затем через отлаженную систему логистических перевозок продукцию ввозили во временно оккупированный Крым. На полуострове реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством.

В ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на временно оккупированной территории. В частности, установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиала по российскому законодательству, ведение бухгалтерской отчетности и уплату налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции. Продолжаются следственные действия.

Отметим, что основатель и председатель Наблюдательного совета ХПЗ Валентин Шеветовский заявил, что ни Харьковский плиточный завод, ни торговая компания Golden Tile, которая занимается продажей его продукции, никогда не совершали поставок на временно оккупированные территории. 

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