Харьковский полицейский получил травму головы при задержании нетрезвых хулиганов

Инцидент, в результате которого пострадал полицейский, произошел 15 сентября около 21:20 возле одной из аптек по проспекту Тракторостроителей. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации охраняемого объекта. По прибытию на место работники полиции охраны обнаружили двух молодых людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и цеплялись к прохожим. На требования полицейских прекратить противоправные действия граждане ответили агрессией и начали бросаться в драку. Полицейские охраны применили к правонарушителям меры физического воздействия. Во время задержания сержант полиции получил телесные повреждения.

Пострадавший с травмой головы был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья стабильное.

Задержанных правонарушителей доставили в Московский отдел полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.