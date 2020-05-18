Харьковский полицейский пойдет под суд за покупку и хранение психотропов

В суд направлено обвинительное заключение в отношении старшего лейтенанта полиции ГУНП в Харьковской области по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное приобретение, хранение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта). Как сообщил начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов, в ходе досудебного расследования установлено, что старший лейтенант полиции приобрел особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен.

В ходе проведенных обысков по месту жительства правоохранителя обнаружено и изъято два полиэтиленовых пакета с веществом бирюзового цвета, один полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета, фрагменты фольги с налетом. По заключению эксперта, изъятые вещества содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен - PVP. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.