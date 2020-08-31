Харьковский правоохранитель Владимир Тимошко уволился с должности директора ГБР в Полтаве

Владимир Тимошко уволился с должности начальника ГБР в Полтаве. Об этом стало известно из электронной декларации за январь-август 2020 года, которую Владимир Тимошко подал перед увольнением.

Эту информацию «Новостям «АТН» подтвердил пресс-секретарь Территориального управления ГБР в Полтаве Александр Билка.

По его словам, в связи с реорганизацией все директора территориальных управлений, а также из заместители уволены. В то же время, сейчас проходит конкурс на эти должности. Владимир Тимошко, как и все желающие, мог подать документы. Что, собственно, отметил Александр Билка, Тимошко и сделал.

Согласно информации, которая опубликована в декларации, Владимир Тимошко владеет 2 га земли в Дергачевском районе. Арендует квартиру площадью 60,5 кв.м в Полтаве, имеет право на бесплатное пользование квартирой площадью 65,4 кв.м в Харькове - жилье принадлежит жене. Также, бывший начальник ТУ ГБР задекларировал 410 тыс. грн наличных сбережений и 56,9 тыс. грн в банке. Тимошко имеет право пользоваться двумя автомобилями: жены - KIA Sportage 2013 выпуска и отца жены - Toyota Yaris 2015 выпуска.

В отчетном периоде Тимошко получил зарплату по основному месту работы — 714,2 тыс. грн, бонусы за использование кредитной карты — почти 1,1 тыс. грн, а также выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении — 288,4 тыс. грн.

Напомним , Владимира Тимошко назначили на должность директора Территориального управления Государственного бюро расследований в ноябре 2018 года с испытательным сроком в полгода. Когда испытательный срок истек, в то время директор ГБР Роман Труба уволил Тимошко. Последний подал в суд, который вскоре стал на его сторону.

К руководству Территориальным управлением ГБР в Полтаве Владимир Тимошко вернулся в январе 2020 года.

До назначения в ГБР он занимал руководящие должности в полиции Полтавской и Харьковской областей.