Харьковский сообщник луцкого террориста вышел из СИЗО под залог

29 июля 2020 г. 10:18
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Дмитрий Михайленко, которого задержали по подозрению в незаконном обращении с оружием, вышел из СИЗО 27 июля под залог в 175 тыс. грн. Об этом пишет "Суспільне». По информации адвоката, залог внесли родственники 44-летнего харьковчанина.

В день задержания министр внутренних дел Арсен Аваков назвал задержанного в Харькове "товарищем, который имел деловые контакты" с Максимом Кривошем, подозреваемым в захвате заложников в Луцке. Харьковчанин причастность к луцким событиям отвергает.

Подозрение Михайленко объявили по одной статье - незаконное обращение с оружием. Он признал вину только в хранении оружия.

Напомним, утром 21 июля вооруженный Кривош захватил заложников и забаррикадировался в рейсовом автобусе на центральной площади Луцка. Он произвел два выстрела в сторону правоохранителей и бросил гранату, которая не сдетонировала. Около 22:00 21 июля всех заложников освободили.  Мужчина, который удерживал их, сдался и задержан.

Вечером 21 июля стало известно, что в Харькове задержали предполагаемого сообщника луцкого террориста. По информации силовиков, харьковчанин отправлял жителю Луцка посылку. Во время обыска дома у него нашли оружие и боеприпасы. Задержанный рассказал следователям, что в посылке Кривошу были монеты.

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