Харьковский стрелок застрелил жену и хранил дома арсенал оружия. В полиции рассказали новые подробности резонансного дела

Мужчину, который открыл стрельбу в центре города возле мэрии совершил еще одно убийство, сообщили в полиции. Окровавленное тело женщины в доме в переулке Токаревском правоохранители обнаружили накануне. Криминалисты, которыеп рибыли на место установили, що она умерла еще 19 августа, получив несколько пулевых ранений. В полиции сразу установили личность потерпевшей и её мужа, Александра Пояркова, который оказался тем самым харьковским стрелком, который убил патрульного, а также ранил охранника мэрии. По данным следствия, он с 90-х работал на разных предприятиях, в мае был уволен. Мужчина долго находился в депрессии и злоупотреблял алкоголем.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области:

У жінки були вогнепальні поранення в ліве око, щелепу, шию і на предплеччі. Вона закривалась руками, коли вогнепальні поранення настали. Під впливом алкогольних напоїв, стрессу, він застрелив свою дружину, на місці знайдено гільзи, які співпадають с гільзами, знайденими на місці пригоди під міською радою.

Александр Поярков, рассказали в полиции, хранил дома целый арсенал оружия. В спальне, рядом с кроватью, стоял верстат, накрытый одеялом, на котором, вероятно, изготавливались патроны, кроме того, в доме правоохранители обнаружили автомат, пистолеты, патроны, а также порох. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Сергей Чиж, начальник следственного управлення ГУНП в Харьковской области:

Задіяно більше 30 слідчих. Майже вся кримінальна поліція Головного управління, які можна сказати по крупіцам збирають доказову базу. Заплановано ряд слідчих дый, напрацьовуються версії. Є зброя, є більше 750 патронів, будуть відпрацьовуватися зв'язки.

Ранее мужчина не был судим. Вел себя замкнуто, рассказывают правоохранители. С соседями ни он, ни жена почти не общались, хотя долго жили в доме, где произошла трагедия.

Ирина, соседка:

Воскресенье ночью я слышала выстрелы, но такое ощущение что как фейерверк кто-то запускал, у меня наверху спальня, окно закрито, я не видела. С ней практически мы не общались, она была такая барыня своеобразная. А он "здрасьте-досвиданья", все.

Версии о том, что харьковчанин Александр Поярков устроил стрельбу возле мэрии и в здании горсовета из-за неприязни к городской власти или же к охранному агентству, не подтверждаются, сообщили правоохранители. Информации о том, почму мужчина оказался после убийства жены именно в мэрии и стрелял на втором этаже, где расположен кабинет градоначальника и его замов, в данный момент нет. Расследование продолжается. Следователи выясняют, зачем мужчине нужно было такое количество боеприпасов и оружия, которые он хранил дома. Кроме того, назначена проверка относительно действий охранников, которые находилися в здании мэрии в момент нападения. Это, отметили в полиции, были не сотрудники коммунального предприятия, а представители охранного агентства.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области:

Безумовно, слідчі й підняли це питання, чому ці люди там працювали і чому вони не викликали саме поліцію, коли вони почули вистріли. Більше того, хочу вам повідомити, що там достатньо камер відеоспостереження. Я особисто бачив монітор, на якому вся вулиця є. Вони могли побачити цей монітор, а не дивитися фільми або іншими займатися питаннями і викликати по 102 поліцію.

Охранник, который открыл дверь стрелку и был ранен до сих пор в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Прощание с патрульным, который погиб во время выполнения служебных обязанностей, Дмитрием Кириенко, состоится 22 августа.