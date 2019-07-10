 

Харьковский судья пожаловался в ВСУ на палатку с надписями

10 июля 2019 г. 14:36
Источник: Закон и бизнес
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По данным издания "Закон и бизнес", Денис Цвирюк из Дзержинского районного суда Харькова обратился в Высший совет правосудия с заявлением о том, что неизвестные около здания суда разбили палатку с оскорбительными надписями.

Денис Цвирюк с Дзержинского районного суда г.Харькова обратился в Высший совет правосудия сообщению о вмешательстве в его деятельность.

5 мужчин «сомнительной», по мнению законника, внешности, на территории суда поставили палатку с надписями в адрес судьи. В течение дня в знак протеста граждане сидели в этой палатке, играли в карты и грызли семечки. А также раздавали всем, кто проходил мимо, листовки.

Палатку, а также листовки, по мнению законника, предназначенные для того, чтобы оказывать на него давление в тех делах, которые он рассматривает.

Вместе с тем судья не указал содержания листовок и надписей на палатке. Только добавил сообщению диск с видеофайлами, который должен прояснить ситуацию для ВРУ.

Д.Цвирюк просит защитить его от подобного вмешательства и отреагировать на события в соответствии с законодательством.

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