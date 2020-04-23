Харьковский священник получил протокол за нетрезвое вождение

Накануне около 18:00 на улице Клочковской в автомобиль Lexus врезался Volkswagen Passat, который, как сообщили патрульным, уехал с места ДТП.

Как сообщили в паблике 1654 в Facebook, за рулем Volkswagen был священник УПЦ МП. Автомобиль, указанный в ориентировке, патрульным удалось остановить в Малой Даниловке. На машине были характерные для ДТП повреждения, а у водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения: проходить тест на алкоголь мужчина отказался.

На водителя Volkswagen Passat были составлены админпротоколы по ч.1 ст.130, ст.124 и ст.122-4 КУоАП.