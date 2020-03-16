Харьковский таможенник переправлял в Россию нелегалов и преступников

В Харьковской области пресекли механизм нелегальной переправки в РФ украинцев и выходцев из азиатских стран. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Среди клиентов группы были, в частности, фигуранты уголовных производств, находящиеся в общегосударственном и международном розыске по линии Интерпола.

По данным следствия, организовал незаконную схему главный государственный инспектор Слобожанской таможни совместно с двумя местными жителями. Через знакомых чиновник подыскивал желающих выехать в Россию, кто не имел законных оснований для пересечения государственной границы. По оперативной информации, клиентами группы были иностранцы, которые находятся в Украине на нелегальном положении, лица, подозреваемые в совершении преступлений на территории нашей страны и за рубежом, а также участники террористических организаций Л/ДНР.

Стоимость нелегального трансфера составила $1,5 тыс. за каждого нелегального мигранта. В эту стоимость входило сопровождение клиента к государственной границе и разработка дальнейшего маршрута к российским Белгороду или Валуйкам. За доплату в размере $500 нелегала также могли доставить в выбранный город.

Двух "сопровождающих" задержали в приграничной полосе на территории Двуречанского района при попытке незаконного перемещения через госграницу трех нелегалов. Организатора схемы задержали в Купянске Харьковской области. У заговорщиков правоохранители изъяли $4,5 тыс. "заработка".

Сейчас всем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное в отношении нескольких лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проходила совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований в городе Полтава под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.