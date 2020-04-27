Харьковский водитель удивил патрульных результатом теста на алкоголь

«Рекордсменом» выходных назвали патрульные водителя автомобиля Mazda, которого сегодня ночью остановили за нарушение ПДД на улице Монюшко.

Во время общения с водителем инспекторы заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения: тест на драгере показал 2,89 промилле, что в 14,5 раз превышает допустимую норму.

На 31-летнего мужчину был составлен протокол по ч.1 ст.130 КУоАП.

По информации пресс-службы патрульной полиции, за выходные дни было составлено 43 протокола за управление транспортом в состоянии опьянения