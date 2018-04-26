Харьковский водитель установил новый рекорд на "Драгере"

Сегодня в 12-20 на пересечении проспектов Московского и Индустриального за проезд на красный свет патрульные остановили автомобиль Лада Калина.

Во время общения с водителем авто патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, мужчине предложили пройти тест на алкоголь. "Драгер" показал результат 3.20 промилле алкоголя в крови нарушителя, что в 16 раз превышало норму 0.2 промилле.

На водителя Калины патрульные составили админматериалы за нарушение ПДД и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.