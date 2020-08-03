Харьковского чиновника из офиса водных ресурсов будут судить за взятку

03 августа 2020 г. 16:43
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В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области по факту получения взятки. Как ранее сообщал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что в офисе водных ресурсов у него требуют взятку за подписание договоров аренды имущества  госучреждения.

3 апреля чиновника задержали при получении 135 тыс.грн. Досудебное расследование осуществлял Дергачевский отдел полиции. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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