Харьковского журналиста во время нападения на него ограбили: подробности от полиции

21 апреля 2020 г. 12:21
3 просмотра

Полицейские Харькова устанавливают личности неизвестных, совершивших нападение на журналиста в Шевченковском районе города, о котором сообщалось сегодня ранее.

В полиции рассказали подробности происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 20 апреля в 22:40 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Шатиловской на 35-летнего мужчину возле его дома напали двое неизвестных.

При этом злоумышленники завладели барсеткой потерпевшего с деньгами в сумме 40 000 гривен и кредитными карточками.

Прибывшие на место правоохранители обследовали прилегающую территорию и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы правонарушения.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.