Харьковского журналиста во время нападения на него ограбили: подробности от полиции

Полицейские Харькова устанавливают личности неизвестных, совершивших нападение на журналиста в Шевченковском районе города, о котором сообщалось сегодня ранее.

В полиции рассказали подробности происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 20 апреля в 22:40 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Шатиловской на 35-летнего мужчину возле его дома напали двое неизвестных.

При этом злоумышленники завладели барсеткой потерпевшего с деньгами в сумме 40 000 гривен и кредитными карточками.

Прибывшие на место правоохранители обследовали прилегающую территорию и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы правонарушения.