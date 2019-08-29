Хищение лесов на Харьковщине. Как прошли обыски у лесников и почему избили журналиста?

Имение директора "Гутянского лесхоза" Виктора Сысы, которого вызвал на ковер президент Владимир Зеленский накануне обыскали детективы НАБУ. По крайней мере так пишут в соцсетях, добавляя к постам фотографии роскошного имения с бассейном, который якобы принадлежит Сысе. Но в НАБУ официально подтверждают лишь то, что действительно были проведены обыски по месту жительства отдельных должностных лиц государственного предприятия «Гутянское лесное хозяйство» и руководителей коммерческих компаний, связанных с этим предприятием.

Юрий Кравченко, директор Харьковского территориального управления НАБУ

Данні обшуки були санкціоновані слідчими суддями і здійснювалися в рамках здійснення досудового розслідування щодо можливих зловживань службовим становищем посадовими особами державного підприємства при реалізації деревини. Досудове розслідування нашими детективами здійснюється в даному кримінальному провадженні з лютого 2019 року.

В одном из имений детективам НАБУ пришлось даже вызвать полицию, чтобы те зафиксировали факт препятствования обыска. Владелец дома по словам Юрия Кравченко оказывал физическое сопротивление проведению следственных действий.

Юрий Кравченко, директор Харьковского территориального управления НАБУ

Всі процесуальні дії які були заплановані на 28 серпня 2019 року незважаючи на ті перепони штучні, які створювалися власниками житла біли проведенні до кінця, наразі отриманні матеріали аналізуються і будуть використанні в рамках кримінальних проваджень.

В "Гутянском лесхозе" связаться с директором Сысой не удалось, потому как сообщила местная работница - он как раз был на производственных подразделениях. Контактов юриста, который находится в штате говорят - не имеют, а с тем юристом, который сейчас работает по договору поговорить тоже не удалось - он бросил трубку.

По телефону

- Дивіться, передзвоніть после 13-ї, всю інформацію до секретаря, я цією інформацією не володію, де юріст, коли, хто, що буде, поняли? У нас робочий телефон ми ним пользуємся по роботі, і інформацію по ньому ми ніяку не можем дати. - А ви хто за посадою? - За посадою, я економіст.

Уже после 13-и позвонив на тот же официальный номер, секретарь или экономист которому скорее всего видимо уже провели беседу, о том, как разговаривать с журналистами - отказалась предоставить хоть какую-то информации, и тоже бросила трубку.

По телефону

- Ваш директор він під’їхав на місце? - Дивіться, ми такою інформацією на володіємо і нічого коментировать не будемо. До свиданія.

Почти параллельно с обыском в тот же день произошло нападение на съемочную группу одного из телеканалов. Журналисты которого приехали в Золочев для расследования коррупционных схем связанных с хищением лесов на Харьковщине. Машину съемочной группы заблокировали пробили колеса, пытались отобрать съемочную технику, а корреспонденту угрожали физической расправой. После этого журналисту все же удалось выйти в прямой эфир и рассказать зрителям, что произошло.

Після чого повибігали, працівники, активісти, агресивний представився юрист. Навіть якщо ви можете чути лайню, яка зараз відбувається і погрожують моїм колегам. У середині залишився водій нашої автівки, його ледь не перевернули.

По информации полиции, которую успела вызвать съемочная группа, журналист Олег Решетняк получил ушиб спины, почки, а также синяки.

Сергей Чиж, и.о. начальника ГУНП в Харьковской области

Після отримання оперативної інформації, що на місці події конфлікт відбувається на участю більше 50-ти осіб мною були підняті про тривозі Золочівське відділення поліції та Дергачівський відділ поліції та направлено спецпідрозділ ГО Національної поліції в Харківській області для забезпечення охорони громадського порядку та слідче управління для якісного розслідування кримінального провадження у разі встановлення будь яких порушень чинного законодавства.

Правоохранители опросили около пятидесяти участников события, одному из них объявлено о подозрении, двух - задержано, а десять человек привлечены за мелкое хулиганство. Сейчас продолжается досудебное расследование по статьям препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, грабеж, групповое нарушение общественного порядка и угроза или насилие в отношении журналиста Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.