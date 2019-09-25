Холод их убивает: для бездомных просят помощи

Сразу двое погибших бездомных за одну ночь накануне. 59-летний мужчина умер прямо на улице, его нашли прохожие и вызвали полицию. Впрочем, никаких следов насилия на теле умершего не обнаружили. Перед смертью он зашел в магазин, где работает Ольга Камлук.

Ольга Камлук, продавщица

Он просто был в сильном алкогольном опьянении, я с ним поговорила, чтобы он не покупал 180 грамм, я чувствовала, что уже все, от него уже даже как… смертью пахло. Он наш постоянный покупатель был. Я сказала - лучше идите домой. Он очень добрый человек, я ж вижу людей. Я говорю - идите домой, вы хотите себя убить? А он говорит - да.

Приобретенное мужчина употребил на скамейке бувально у магазина, там же и умер.

А чуть раньше правоохранителей вызвали на место гибели другой несчастной - женщины. На ее теле никаких следов насилия тоже не обнаружили.

Тело женщины правоохранители обнаружили на дороге по проспекту Юбилейному. По их словам, она не имела постоянного места жительства и болела эпилепсией.

Среди прочего проблемами бездомных в городе занимается организация "Каритас". Ее отделение в Харькове находится на территории католического Собора Успения пресвятой девы Марии. Здесь говорят - во всем виноваты ранние заморозки в городе. Для бездомных, которые постоянно находятся на улице, такая погода смертельно опасна.

Отец Олег Ковинев, викарий собора

Коли приходить холодна пора, вже тепер, ніби кінець вересня, але зміни кліматичні, холодно – то ж люди звертаються за допомогою, у нас є можливість прийняти душ, є можливість огляду лікарем, є медична сестра, яка може проводити медичні маніпуляції. Є можливість допомагати ліками таким людям.

Отец Олег просит всех неравнодушных харьковчан приносить нуждающимся также и теплые вещи - именно их сейчас катастрофически не хватает, а ближе к зиме, говорит мужчина, ситуация может ухудшиться.