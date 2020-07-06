"Хотел притопить": на Харьковщине пьяный полицейский бросил в воду ребенка

В селе Слобожанское Харьковского района полицейский бросил в воду ребенка, пытаясь его "притопить". Об этом в своем Facebook сообщил глава местной районной государственной администрации Артур Товмасян.

"Один из мужчин, который, по словам очевидцев, был пьян, бросил в воду ребенка. К счастью, ребенок не пострадал и с ним все хорошо. То, что произошло, неприемлемо и не должно больше повториться. Виновник инцидента работает помощником дежурного в Липецком отделении полиции", - написал чиновник.

По словам Товмасяна, силовики уже начали проверку и опрашивают свидетелей происшествия. В дальнейшем может быть принято решение об увольнении полицейского.

Также он прикрепил к сообщению скриншот заявления возмущенной свидетельницы происшествия: "Ребенка вытянули, ребенок напуган, на вопрос, зачем ты это сделал, ответило оно – хотел притопить!"

"Его быстро спровадили, но эти два тела до сих пор разъезжают пьяные по деревне", - написала женщина по имени Юлия.

В местной полиции эту информацию подтвердили, заявив, что фигуранта расследования не отстраняли от работы, однако служебное расследование по факту его действий находится под личным контролем руководителя областного управления Нацполиции Валерия Сокуренко.