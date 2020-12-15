Хотел прочистить дымоход: под Харьковом мужчина упал с крыши дома и разбился насмерть

На Харьковщине в результате несчастного случая погиб мужчина.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Липецкое отделение полиции 14 декабря в 20:45.
Установлено, что 68-летний мужчина приехал на свою дачу.
Он хотел залезть на крышу, чтобы прочистить дымоход.
Однако когда он начал лазать по лестнице, не удержался и упал на бетонную поверхность.
От полученных повреждений пострадавший погиб на месте.
Информация внесена в Единый учет Липецкого отделения полиции.