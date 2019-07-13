 

Хотели покататься, но не завели: на Харьковщине задержали угонщиков

13 июля 2019 г. 14:33

12 июля от 31-летнего жителя села Новая Гусаровка Балаклейского района в полицию поступило сообщение об исчезновении мотоцикла «МТ». 

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, по словам потерпевшего, транспорт стоял возле дома, а утром исчез.

Правоохранители установили людей, причастных к совершению преступления. Злоумышленниками оказались 29 и 33-летний жители райцентра. Мужчины приехали в село к товарищу и гуляя по окрестностям, увидели мотоцикл -  решили покататься. Но им не удалось завести транспортное средство, поэтому мужчины бросили его неподалеку от места преступления, где мотоцикл и нашли работники полиции.

Открыто уголовное производство по статье "незаконное завладение транспортным средством" УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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