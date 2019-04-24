Хотели пошутить: в Харькове «заминировали» очередную школу

Около девяти часов утра в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в учебном заведении по улице Лермонтовской заложена взрывчатка. Валерия, тогда как раз сидела на уроке информатики, говорит, паники не было, все спокойно вышли на улицу и ждали, пока взрывотехники все обыщут.

Валерия, первокурсница НУА

По телефону позвонили преподавателю и сказали, что приехала милиция и он спустился вниз. мы сидели все в классе. Потом пришла какая-то женщина, я не знаю, кто это и сказала и сказала что нужно всем эвакуироваться. Я видела только одного мужчину с собакой, они там искали видимо бомбу или что-то такое.

По информации полиции суммарно было осмотрено около 7 тысяч квадратных метров и эвакуированы 600 граждан. Впрочем, никаких взрывчатых веществ сотрудники полиции не обнаружили.

Алексей, первокурсник НУА

Сказали, что ложный вызов и всё. Люди по выходили.

Валерия, первокурсница НУА

Сказали, что какие-то школьники позвонили и вызвали полицию.

В полиции подтвердили, сообщение о заминировании НУА действительно сделали ее ученики, которые учатся в седьмом классе. По словам двух детей они хотели таким образом пошутить, в данный момент за такую ​​шутку полицией решается вопрос о привлечении родителей школьников к админ ответственности. Так, за последние три дня в Харькове количество вызовов о заминировании тех или иных объектов приближается уже к полсотни, рассказывает главный специалист ВК ГУНП Ольга Грабарь.

Ольга Грабарь, главный специалист ВК ГУНП

Повідомлення надходило в основному на електронну адресу вказаних установ. загалом поліція перевірила 39 різних об'єктів, серед яких навчальні заклади, підприємства, державні установи. Було оглянуто майже 228 тисяч квадратних метрів площ будівель та прилеглої території. евакуйовані більше 10 тисяч осіб.

За три дня проверки заминирований - все оказались ложными, никаких взрывчатых веществ полиция не обнаружила.