Хотели собрать железную дорогу, а в итоге случилась трагедия. Двухлетний мальчик получил колотую рану ножом

21 августа 2017 г. 18:25
Автор: Александр Ронжеренко
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Инцидент произошел здесь по улице Ферганской. Как сообщили правоохранители, отец пострадавшего ребенка, с помощью ножа, распаковывал пакет с игрушками. В какой-то момент он отлучился, а нож оставил на диване. Вероятнее всего малыш, заигравшись, упал на диван и получил ранение. Медики скорой доставили ребенка в реанимацию областной детской больницы №1. По словам Сергея Бевза, заведующего отделения анестезиологии и интенсивной терапии, мальчик получил ранение в район брюшной полости и при поступлении был в стабильно-тяжелом состоянии.

Сергей Бевз, зав. отд. анестезиологии и интенсивной терапии

Состояние при поступлении было, ребенка, стабильно-тяжелое. Доставлен он к нам после, как вы сказали, ранения ножом. Проведено лечение, включавшее комплекс необходимых мероприятий для остановки кровотечения, обезболевание и все другие мероприятия, они проведены. Состояние ребенка сейчас улучшилось. Состояние ребенка стабильное, тоже остается тяжелым, но без ухудшений.

На данный момент пострадавший пришел в себя, разговаривает, его перевели в общее отделение, добавляет Сергей Бевз. Сейчас этим ЧП занимаются правоохранители.

Константин Шеремет, инспектор отдела ювенальной превенции ГУ НП в Хар. обл.

На данный момент это проишествие внесено в единый реестр досудебного расследования по признакам уголовного правонарушения, предусмотреной статьей 166 Уголовного кодекса Украины. Это "злостное невыполнение родительских обязанностей", что повлекло тяжкие последствия.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В настоящее время полицейские устанавливают все детали и причины проишествия.

Видео: 

Хотели собрать железную дорогу, а в итоге случилась трагедия. - 21.08.2017

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