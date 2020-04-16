Хотели согреться и чуть не сгорели: патрульные спасли двух мужчин из заброшенного здания

Харьковские патрульные спасли двух мужчин, которые не могли выбраться из горящего нежилого здания. Как сообщили в патрульной полиции, ЧП произошло в Индустриальном районе города.

Как стало известно впоследствии, два человека перелезли через забор, проникли в помещение и разожгли в нем костер, чтобы согреться. Через некоторое время огонь перекинулся на мусор и перекрыл путь на улицу. Попытки мужчин потушить пламя самостоятельно не дали результатов, поэтому они начали звать на помощь.

Патрульные с помощью огнетушителя расчистили проход от пламени и эвакуировали мужчин. Через некоторое время прибыли пожарные и потушили огонь.