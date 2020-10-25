Хулиганство, разорванные бюллетени и подвоз избирателей: полиция зафиксировала 130 сообщений о нарушениях на выборах на Харьковщине

На Харьковщине по состоянию на 15:00 полиция зарегистрировала 130 сообщений о нарушении избирательного законодательства, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее сообщалось, четыре участка в Дергачевском и Изюмском районах начали свою работу с незначительным опозданием. По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины.

Всего в течение дня выборов полиция открыла 7 уголовных производств по выявленным нарушениям действующего законодательства.

Так, 25 октября полицейские выяснили, что в начале заседания двух комиссий УИК в городе Изюме отсутствуют бланки бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского городского совета. По данным фактам открыты два уголовных производства по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

В Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина на избирательном участке на улице Тарасовской совершил хулиганские действия - мешал работать волонтерам и оказал сопротивление представителю власти. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В этом же районе в полицию поступило обращение от председателя УИК о том, что на избирательном участке на проспекте Гагарина в кабинке для голосования избиратель фотографировал бюллетень.

А на избирательном участке на Садовом проезде в Харькове женщина пришла на голосование с сумкой с агитационной символикой.

В Лозовской отдел полиции поступило сообщение о том, что житель села Яковлевка проголосовал по месту жительства. После чего он пришел в избирательную комиссию, где получил бюллетени по местным выборам и проголосовал повторно. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

Наблюдатель на избирательном участке в поселке Васищево сообщил в полицию о том, что к участку подъехал автобус с большим количеством избирателей. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре учета территориального подразделения полиции. На место выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

Также сообщалось, что на участке в селе Раздолье Первомайского района в кабинку для голосования заходили по двое граждан.

В дежурную часть Змиевского отдела полиции поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что в большом зале женщина разорвала четыре бюллетеня и выбросила их. На место выезжала следственно-оперативная группа.

В дежурную часть Харьковского отдела полиции обратился кандидат в депутаты. Он сообщил, что в городе Южный на избирательном участке отсутствует информация о депутатах и ​​мэрах.

Вся информация о событиях зарегистрирована в Едином учета территориальных отделов полиции. Полицией собраны первичные материалы. По всем обращениям проводится тщательная проверка, добавили в полиции.