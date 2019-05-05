Хулиганы бросили во двор дома в Волчанке гранату

05 мая 2019 г. 13:05
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 мая около 13:00 в полицию обратилась 50-летняя жительница Волчанска и сообщила, что во время обхода двор своего дома она обнаружила воронку и поврежденный шиферный забор. Женщина также рассказала, что накануне ночью услышала хлопок на улице. Она вышла на улицу, но в темноте ничего не увидела.

При осмотре места происшествия специалисты взрывотехнического управления установили, что произошел взрыв гранаты "Ф-1". С места происшествия изъяты спусковой рычаг и обломки боеприпаса.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Полицией принимаются меры по установлению злоумышленников и их задержанию.

 

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