И снова "Петя"? Провайдеры заявляют о диверсиях

06 июля 2017 г. 19:57
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Информация, о том, что их компьютеры заблокировал вирус "Петя," пользователи компании-провайдера Эра-21 получили накануне днем. После серии звонков, говорят инженеры фирмы, было установлено, кто-то самовольно вмешался в работу сети, подключившись к распределительному ящику в двухэтажке в Безлюдовке, через который идет разводка проводов по квартирам. Оттуда так называемый распространился по сети.

Альбина Майсурадзе, директор компании ООО Эра-21

Произошло вмешательство в наши интернет-сети, нашей организации, что привело к изменениям установленного порядка маршрутизации трафика вируса Петя. С 9 ти и до сегодняшнего часа поступают звонки от наших клиентов в наш колл-центр на заблокированные компьютеры.

На место ЧП выехали сотрудники полиции. Они зафиксировали факт вмешательства в работу сети провайдера, сейчас проводиться разбирательство. Впрочем,эксперты по кибербезопасности не склонны считать, что именно благодаря такой диверсии была осуществлена попытка вновь вбросить "Петю" в украинское интернет-пространство. Скорее, говорит эксперт Никита Кныш, это местные войны среди провадеров, которые одна из сторон пытается замаскировать под современные угрозы. Правда, это не значит, что создатели вируса оставили идею блокировать украинское интернет-пространство. Два дня назад в полиции сообщили, что им удалось блокировать попытку хакеров повторно заразить "вирусом" украинских пользователей.

Из официальной страницы Министра МВД Арсена Авакова в соцсетях

Сьогодні спеціальні агенти департаменту кіберполіції, разом з фахівцями СБУ та міської прокуратури - припинили другий етап кібератаки Petya. Пік атаки планувався на 16.00. Стартувала атака о 13.40. До 15.00 Кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверів інформаційної системи М.Є. Doc.Атака була зупинена. Сервера вилучено, разом зі слідами впливу кіберзлочинців з очевидними джерелами з Російськой Федерації

Напомним, масштабная вирусная атака на Украину была осуществлена накануне Дня Конституции, 27 июня. Компьютерные системы массово вышли из строя в банках, системе энергоснабжения, аэропортах и редакциях газет.

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И снова "Петя"? Провайдеры заявляют о диверсиях - 06.07.2017

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