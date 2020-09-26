Идентифицировать тела погибших в авиакатастрофе невозможно без ДНК-экспертизы

Идентифицировать тела погибших в авиакатастрофе на Харьковщине курсантов пока невозможно, ДНК-экспертиза продлится от двух до трех недель. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский во время скайп-включения с Харьковщины на внеочередном заседании Кабинета министров.

«На месте трагедии продолжается работа с телами погибших. Тела находятся в крайне изувеченном состоянии, практически все они обгорели и на данный момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось. Нужно будет проводить экспертизу ДНК, на которую потребуется дополнительное время. По словам экспертов, это займет примерно от двух до трех недель», - сказал Уруский.

Он добавил, что после этого можно будет говорить о захоронении погибших курсантов.