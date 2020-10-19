Игнорируют "красный" и превышают скорость: за минувшие выходные патрульные составили почти тысячу протоколов за нарушение ПДД

Не учел дорожной ситуации и влетел в яму с грудой камней. Авария произошла сегодня около четырех часов утра на улице Богдана Хмельницкого. По предварительной информации водитель ВАЗа был недостаточно внимателен и совершил наезд на металлическое ограждение. Пострадавших в этом ДТП нет, а вот на водителя патрульные составили админпротокол.

Почти аналогичная ситуация, однако уже с пострадавшими произошла в субботу утром на проспекте Науки. Водитель автомобиля Мицубиси тоже был недостаточно внимательным, столкнулся с Маздой и протаранил забор. На него тоже был составлен административный материал.

Основные причины ДТП, случившиеся в прошедшие выходные говорят в Управлении патрульной полиции - это несоблюдение безопасной скорости движения, безопасной дистанции и интервала. Также водители часто пренебрегают правилами проезда перекрестков и едут на “красный” сигнал светофора.

Так, за двое суток с 17 по 18 октября патрульные полицейские составили 916 админпостановлений за нарушение правил дорожного движения, говорит пресс-секретарь харьковских патрульных Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

За минулі вихідні патрульні поліцейські опрацювали 1 155 викликів на спец-лінію "102". Виїхали на 45 ДТП, з яких 8 з травмованими. Склали 35 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння

В дальнейшем собранные материалы по ДТП будут переданы в суд.